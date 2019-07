Ottavo posto per Arianna Castiglioni. Ancora niente finale per Martinenghi

Terza giornata di gare nel mondiale di nuoto che si sta svolgendo a Gwangju, in Corea del Sud.

Impegnati nella serata coreana Arianna Castiglioni nella finale dei 100 rana e Nicolò Martinenghi nella semifinale dei 50 rana.

Arianna Castiglioni, dopo aver eguagliato il record italiano, condiviso dalla compagna di vasca Martina Carraro, in finale chiude all’ottavo posto con il tempo di 1’07″06. Meglio di lei la Carraro, terza e bronzo, mentre l’oro lo conquista la statunitense Lilly King, che vince il testa a testa con la russa Efimova.

Le parole di Arianna Castiglioni: «Visto il tempo di ieri e la finale di oggi, me la potevo giocare. Sono arrivata molto stanca alla fine. Arrivare in finale è già stato un successo. Sono contentissima per Martina Carraro».

Qualificato con il decimo tempo (27″00) alla semifinale, Martinenghi non riesce ad accedere alla finale, chiudendo settimo la sua batteria e peggiorando il suo tempo (27″31). Ottimo invece Scozzoli, che chiude primo la batteria (26″70), che è anche record italiano.

Amaro il commento di Martinenghi, che chiude così il proprio mondiale: «Non è andata bene dalla partenza. Sono deluso, tornerò in acqua per ricominciare a lavorare duro».

Poco prima, nella finale dei 1500 stile libero, Simona Quadarella ottiene uno storico primo posto (15’40″89) e la prima medaglia d’oro per l’Italia in questi mondiali.