Arriva Insubria Language Week

Insubria Language Week è una rassegna di eventi dedicati al tema delle lingue e delle culture, organizzati da associazioni, enti ed imprese dal 23 al 29 settembre 2019, diffusa nelle province di Varese, Milano, Como, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Lecco, Lodi, Pavia e nel Canton Ticino.

Si tratta di un’occasione di incontro e di sviluppo di sinergie tra realtà differenti, sulla tematica delle lingue e della comunicazione nelle sue molteplici forme, che avverrà in concomitanza con lo European Day of Languages. Per questa prima edizione, il tema proposto come filo conduttore è ‘Lingue in Cammino’: dai dialetti locali fino alle lingue extra-europee, dalle forme di comunicazione non-visiva a quelle non-verbali, per l’inclusione e l’accessibilità; ricchezza linguistica come risorsa strategica di sviluppo per creare ponti internazionali e per valorizzare le molteplici

radici che hanno plasmato il territorio insubre nelle sue caratteristiche attuali.

Dicono gli organizzatori

CHI SIAMO? Siamo un team di cittadini non appartenenti a partiti politici, riunito per dare un contributo alla diffusione delle lingue e delle culture nel proprio territorio, facilitando l’incontro fra singoli cittadini, associazioni, imprese ed istituzioni.

COME PARTECIPARE? Associazioni, imprese, scuole, enti pubblici e privati, possono partecipare gratuitamente all’Insubria Language Week, proponendo uno o più eventi da inserire nella rassegna. Ciascun ente partecipante è interamente responsabile dei singoli eventi da esso proposti. Gli eventi dovranno essere incentrati sulla tematica delle lingue e dei linguaggi (anche non-visuali o non-verbali), favorire il coinvolgimento e l’interazione del pubblico, per una più efficace trasmissione e scambio di conoscenze attraverso arte, musica, danza, teatro, cibo e sport. Gli eventi

potranno essere ad ingresso libero o a pagamento, a discrezione di ciascun ente partecipante.

Il team di Insubria Language Week sarà responsabile del coordinamento e della realizzazione del calendario degli eventi, oltre che della comunicazione della rassegna, in collaborazione con gli enti coinvolti.

Per proporre eventi da inserire in agenda o altre forme di collaborazione o patrocinio, contattateci all’indirizzo email insubrialanguageweek@gmail.com, sulle nostre pagine

Facebook ed Instagram o sul sito www.insubrialanguageweek.com.

IL MANIFESTO

Vogliamo rendere omaggio ai popoli che si sono avvicendati e mescolati, con le proprie lingue e culture, nel territorio abbracciato dai fiumi Ticino, Addae Po, dalla preistoria fino ai giorni nostri e a quelli ancora a venire.

Crediamo nell’importanza del ruolo delle lingue, dai dialetti locali fino alle lingue extra-europee, passando per forme di comunicazione non-visiva e non-verbale, come punto d’incontro tra passato e futuro, linfa vitale delle molte radici che hanno plasmato questo territorio e le sue genti e motore di sviluppo di sinergie tra la realtà locale ed il contesto internazionale in cui questa è inserita.

Tramite Insubria Language Week offriamo un’occasione di incontro aperta, accessibile e diffusa su queste tematiche, tra cittadini, associazioni, imprese ed istituzioni.

Vincoliamo la partecipazione all’Insubria Language Week al rispetto dei valori di apertura al libero dialogo, inclusione, valorizzazione delle differenze culturali, educazione al pensiero critico ed al ripudio della violenza in ogni sua forma.