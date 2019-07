Auto piomba sulla ferrovia mentre transita un treno merci

Un’auto è stata travolta da un treno merci . È accaduto a Castelveccana poco dopo le gallerie di Laveno Mombello attorno alle 19. La vettura è precipitata sui binari dalla strada soprastante, la SP69, proprio mentre passava il treno.

Galleria fotografica Auto travolta da treno merci 4 di 17

La vettura usciva da una strada laterale per immettersi sulla provinciale. Per cause che andranno verificate, il conducente ha perso il controllo dell’auto che non si è immessa nella strada, ma ha proseguito dritto, precipitando da un’altezza di sei metri sulla ferrovia proprio nell’istante del passaggio del treno. Entrambi gli occupanti, due coniugi di circa 80 anni, sono morti.

Ferito anche il macchinista del treno mentre gli operatori del 118 hanno soccorso altre persone per malore. In tutto sono sette le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Dalle prime informazioni, due occupanti della vettura sarebbero morti. In tutto sono cinque le persone coinvolte.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sopraggiunti con automedica e l’elisoccorso.

Circolazione ferroviaria bloccata con gravi ripercussioni anche al traffico veicolare. Trenord ha attivato un servizio sostitutivo con gli autobus tra Laveno e Luino.

(seguono aggiornamenti)