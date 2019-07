In bici in autostrada, aggredisce gli agenti che lo fermano

Giovedì notte una pattuglia della Sottosezione Autostradale di Romagnano Sesia durante un servizio di vigilanza sull’autostrada Gallarate–Gattico ha notato una persona che, a bordo di una bici, si stava immettendo sulla rampa di accesso al casello autostradale di Vergiate.

Vista la pericolosità della condotta gli agenti hanno subito tentato di fermare e ricondurre il conducente sulla viabilità ordinaria, spiegandogli che era vietato l’ingresso in autostrada alle biciclette. Per tutta risposta il ciclista ha provato ulteriormente a proseguire la marcia verso l’ingresso autostradale, colpendo con calci e pugni gli agenti.

Solo con l’intervento di un’altra pattuglia della Polstrada l’aggressore è stato fermato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per aver provocato lesioni, giudicate guaribili in tre giorni, agli agenti. A.D.A., di 26 anni, con regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato cosi portato in Tribunale a Busto Arsizio dove, giudicato con rito direttissimo, è stato condannato a dieci mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena e rimesso in libertà.