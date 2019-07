Bilancio comunale, investimenti in sicurezza, scuole e amministrazione

La variazione di bilancio (2019-2021) è stata approvata nel consiglio comunale durante la seduta di giovedì 11 luglio e vede diverse novità dal punto di vista delle opere pubbliche ma non solo, con uno stanziamento di 2.659.900 euro.

Si parte dalle scuole con un investimento di 1.700 euro per l’acquisto di arredi per le scuole secondarie, mentre 4.200 euro verranno utilizzati per acquistare tre nuovi defibrillatore, uno per il comune, uno per l’asilo nido e uno per la scuola primaria “Scotti”.

Dal bilancio emergono anche spese per gli uffici comunali: 15.500 euro per approfondimenti giuridici; 35mila euro per l’acquisto di un’auto elettrica che sarà a disposizione dei dipendenti; 100mila euro per per la messa in sicurezza di Villa Frua; 340mila euro per la costruzione del nuovo archivio comunale.

Per quanto riguarda la sicurezza figurano 23.500 euro per dotare la Polizia locale di un autovelox, 140mila euro per la messa in sicurezza della roggia Fassora, le cui condizioni creano da tempo disagi ai residenti della zona Molinetto.

Per quanto riguarda strade, verde e arredo urbano: 10mila euro andranno per la manutenzione degli impianti semaforici di via Dalmazia e di via XXV Aprile; 30mila euro per il rifacimento aiuole; 300mila euro per l’arredo urbano e infine 515mila euro per le asfaltature.

Inoltre, come riporta il periodico comunale “Cronache Rapide”, 145mila euro sono impegnati per la realizzazione della passeggiata “Romanini” tra l’ex Ceramica Lago e il parco Torrazze, e per completare così la passeggiata pedonale pubblica lungo tutto il golfo. Inoltre, da ricordare l’impegno economico di 10.130 euro per il Sistema bibliotecario e 1.850 euro per sistemare il tetto delle tribune e degli spogliatoi del campo sportivo, scoperchiato dal vento.

Da sottolineare poi che, Comunità Montana Valli del Verbano contribuirà con 80mila alla messa in sicurezza della roggia Fassora; 70mila euro derivano dallo Stato e e verranno investiti in sicurezza; 640mila euro sono il ricavato della vendita di immobili e terreni comunali; 270mila euro sono collegati ai permessi di costruzione in deroga, in particolare quelli relativi alla “trasformazione a uso residenziale della caserma austroungarica che, di proprietà privata, non potrà essere assolutamente modificata per i vincoli architettonici e storici”.