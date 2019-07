Brucia un’azienda per il trattamento dei rifiuti

Dalle 5 di martedì mattina un incendio sta interessando un’azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti di Settimo Milanese. Sul posto stanno operando da questa mattina i Vigili del fuoco con squadre ordinarie e del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Attualmente il rogo è sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica.

L’azienda interessata dall’incendio è la Effec2 srl. Ancora non è chiara l’origine delle fiamme, ciò che è certo è che si sono accorti alcuni residenti della zona dell’alta colonna di fumo che si stava sollevando dallo stabilimento da 800 metri quadri alle prime luci della giornata.

Secondo le prime informazioni riportate da Repubblica la parte più delicata dei materiali pericolosi e speciali che l’azienda tratta non sarebbe stata intaccata dalle fiamme: si tratta di polveri derivate dal “processamento di scarti industriali”, che si trovano impacchettate in un’ala dell’edificio non interessato dalle fiamme.