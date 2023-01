Recruiting Day Randstad, ecco perché dovresti partecipare

Randstad, multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro, ti aspetta per il Recruiting Day del 31 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 presso le filiali di:

I recruiter ti accoglieranno per un colloquio conoscitivo e:

avrai la possibilità di candidarti subito alle offerte in linea con il tuo profilo

riceverai un feedback immediato del tuo colloquio sottolineando i punti di forza e di miglioramento su cui lavorare

sottolineando i punti di forza e di miglioramento su cui lavorare scoprirai come rendere al meglio le tue esperienze e prepararti per il colloquio in azienda

Perché partecipare ad un Recruiting Day?

Il Recruiting Day è un’occasione preziosa per chi è in cerca di nuove opportunità di lavoro. In questa occasione il candidato può incontrare i responsabili delle Risorse Umane in azienda e conoscere da vicino l’impresa per la quale si sta candidando.

Rispetto a un colloquio di lavoro è un contesto meno formale e offre la possibilità di interagire con chi lavora già per quell’azienda.

I consiglii per affrontare il Recruiting Day al meglio

Arrivare preparati facendo una ricerca sull’azienda;

Essere puntuali;

Aggiornare il proprio profilo LinkedIn;

Fare domande;

Divertirsi: un Recruiting Day non deve essere vissuto come un momento di stress ma come un’opportunità di crescita professionale.

Il mercato del lavoro è in crescita, non perdere l’occasione, iscriviti al recruiting day di Randstad.

Per partecipare all’evento basta contattare la filiale più vicina a te e prenotare il tuo colloquio.

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.927 filiali e 39.530 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2021 24,6 miliardi di euro – è leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2800 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. È la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità

