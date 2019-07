Da Busto’s Got Talent a Davide Mengacci: ecco il giovedì sera di Busto

Torna l’appuntamento estivo più atteso, quello con i Giovedì in centro: il programma del 4 luglio vedrà come sempre vie e piazze piene per tanti eventi organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con tante realtà del territorio e per lo shopping sotto le stelle.

Piazza Santa Maria alle 21.30 farà da sfondo alla seconda edizione di Busto Got Talent, kermesse ideata e presentata da Diego Barbati, cantante, intrattenitore ed attore bustocco, che vedrà l’esibizione di dieci talenti. Durante la serata non mancheranno momenti di divertimento con gli ospiti che saliranno sul palco.

In piazza Vittorio Emanuele II è in programma, alle 21.30, lo spettacolo di Tango a cura del Teatro Blu di Cadegliano. Uno spettacolo di sensualità ed emozione mescolati agli incantevoli ritmi del tango argentino.

Piazza San Giovanni alle 21.00 ospiterà invece lo spettacolo “Ora basta, mi difendo” a cura dell’associazione Asc Varese.

Alle 20.30 l’immancabile terzo appuntamento, sempre in piazza san Giovanni, con la “Caccia ai tesori di Busto”, organizzata dall’Amministrazione comunale con Distretto del Commercio, Ascom e Comitato Commercianti Centro Cittadino, dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni pronti a scoprire i tesori nascosti tra i negozi e le bellezze architettoniche nel cuore della città.

Si segnala inoltre che nella sede di Bottega Artigiana, in via Zappellini 4 alle ore 18.00, ci sarà l’ inaugurazione della mostra “L’essenza della femminilità” a cura di Roberto Todaro.

Nell’ambito della mostra fotografica “Cani e Umani” nell’area espositiva di Apromastore Academy, piccolo spazio nel cuore di Busto Arsizio (vicolo dell’Assunta, 5), dedicato alla diffusione della tecnica e della cultura fotografica, alle ore 21.00 l’autore delle foto, il noto conduttore televisivo Davide Mengacci incontrerà il pubblico in visita alla mostra.