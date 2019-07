Caminetti e stufe a pellet: meglio valutarne l’acquisto d’estate

Molto spesso si è portati a pensare che il momento migliore per acquistare una stufa a pellet sia l’inverno, mentre invece il periodo più propizio è proprio l’estate. Infatti, proprio il fatto che le temperature possano non essere incoraggianti – o il non aver necessità immediata di un impianto di riscaldamento – ti permette di prenderti il tuo tempo per fare la scelta migliore tra stufe a pellet, con forno o stufe a legna. Varese e provincia, inoltre, possono contare sull’esperienza dei professionisti di Casa Design per la vendita e l’assistenza stufe a pellet.

Perché scegliere caminetti e stufe a pellet

Se devi migliorare il tuo impianto di riscaldamento considera i numerosi vantaggi di un caminetto o di una stufa pellet: rispetto a un caminetto con focolare aperto o a una caldaia a gas o gasolio, le stufe e termostufe a pellet scaldano di più ed inquinano meno.

Infatti il pellet, che alimenta questa tipologia di impianto, è composto solo da segatura essiccata e compressa ed è privo di componenti chimiche: questa caratteristica lo rende meno inquinante rispetto agli altri combustibili fossili, come petrolio, GPL e metano.

Gli impianti di riscaldamento a pellet sono ottimi per riscaldare la propria casa o il proprio ufficio a Milano, Varese e limitrofi. Sempre più persone scelgono di godersi il calore fisico e psicologico che regala la fiamma delle stufe a pellet, ecco perché:

Conveniente: il pellet è un combustibile facilmente reperibile e molto economico; infatti costa meno rispetto a gas e gasolio ed è di più facile stoccaggio rispetto alla legna.

Alcuni studi confermano che con camini e stufe a pellet i prezzi che dovrai sopportare calano: il risparmio in bolletta arriva fino all’80% rispetto ai classici focolari alimentati a legna. Inoltre, chi installa un camino a pellet può recuperare anche il 65% della spesa attraverso le detrazioni fiscali e, in caso di sostituzione, richiedere il rimborso immediato con l’incentivo Conto Termico 2.0.

Ecologico : il pellet è una forma di riscaldamento ecologico; infatti, seppure il pellet sia un derivato dalla legna, la sua combustione è meno inquinante poiché la camera di combustione degli impianti a pellet è creata appositamente per garantire un rendimento alto anche con basse emissioni. Inoltre il pellet è un materiale naturale e rinnovabile, per cui meno dannoso rispetto ai combustibili fossili che inquinano l’atmosfera.

Anche se non più a norma, il tuo vecchio caminetto a focolare aperto può essere messo a norma inserendo un focolare ad alto rendimento così il tuo rivestimento rimane perfettamente intatto ed identico a prima.

Inoltre grazie alle ultime novità di mercato se non si vuole rinunciare alla praticità del pellet né all’atmosfera della fiamma creata dalla legna, è possibile scegliere fra i più evoluti modelli di generatori ibridi legna/pellet..

Per la vendita di stufe a pellet Varese, Milano e provincia, puoi affidarti a Casa Design. Visitando lo showroom a Gorla Maggiore potrai scegliere tra un’ampia gamma di prodotti e – in base a ciò che si addice di più allo stile del tuo appartamento e ai tuoi gusti personali – il modello che preferisci di stufa a pellet. Prezzi dei prodotti ed tutte le detrazioni fiscali di cui puoi usufruire ti saranno illustrati in loco dai professionisti di Casa Design. Qui inoltre potrai trovare un efficiente servizio di assistenza stufe a pellet a Varese e dintorni, pronto ad accompagnarti nell’intero processo di acquisto e darti tutta la tranquillità che un servizio di post-vendita può offrire.

Perché sceglierli in estate

Temi che il tuo vecchio impianto di riscaldamento ti lasci al freddo il prossimo inverno? Sei stufo di bollette salate e cerchi un modo per risparmiare? Passa a stufe e caminetti a pellet! Se ci pensi già nel periodo estivo, con anticipo rispetto alla stagione fredda, i vantaggi aumentano:

Hai il tempo di scegliere : ci sono molti diversi modelli di stufe e caldaie a pellet a disposizione di opta per questo tipo di impianto di riscaldamento. Pensaci per tempo: scegli la tua stufa a pellet già in estate per evitare di prendere una scelta affrettata e poco ragionata all’arrivo del primo freddo.

: ci sono molti diversi modelli di stufe e caldaie a pellet a disposizione di opta per questo tipo di impianto di riscaldamento. Pensaci per tempo: scegli la tua stufa a pellet già in estate per evitare di prendere una scelta affrettata e poco ragionata all’arrivo del primo freddo. Puoi valutare tutte le alternative : se vuoi acquistare un nuovo camino a pellet considerando anche i costi non aspettare l’ultimo minuto. Iniziando a pensarci in estate avrai tutto il tempo per trovare le migliori offerte stufe a pellet Varese e provincia, e valutare le alternative per scegliere ciò che fa per te con un occhio di riguardo per il rapporto qualità-prezzo.

: se vuoi acquistare un nuovo camino a pellet considerando anche i costi non aspettare l’ultimo minuto. Iniziando a pensarci in estate avrai tutto il tempo per trovare le migliori offerte stufe a pellet Varese e provincia, e valutare le alternative per scegliere ciò che fa per te con un occhio di riguardo per il rapporto qualità-prezzo. Installazione programmabile: acquistando un nuovo impianto di riscaldamento in estate avrai la certezza di poter programmare a tuo piacimento la fase del montaggio: nel periodo estivo i professionisti avranno meno richieste rispetto al periodo invernale – quando all’accensione dei riscaldamenti ci si accorge di guasti o problemi – per cui potrai decidere di fissare il giorno di inizio dei lavori secondo in modo meno vincolante, secondo le tue necessità.

La scelta di un sistema di riscaldamento a pellet è ormai effettuata da numerose famiglie a Milano, Varese, Como, Saronno e Canton Ticino. Se vuoi entrare anche tu nel mondo delle stufe, non accontentarti di un prodotto di seconda mano, come le stufe a pellet: affidati ai professionisti di Casa Design, esperti nella vendita stufe a Varese e scegli un prodotto di qualità.