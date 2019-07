Cane intrappolato nella rete, lo salvano i vigili del fuoco

Voleva passare dalla rete, ma per farlo è rimasto intrappolato e i vigili del fuoco lo hanno salvato.

Galleria fotografica Cagnolino salvato dai vigili del fuoco 3 di 3

È successo questa mattina, mercoledì, a Castronno, in via Videtti per soccorso animale: un cane è rimasto intrappolato in una recinzione.

I vigili del fuoco della sede di Varese, intervenuti con un’autopompa, hanno tagliato la rete metallica e liberato l’animale che è stato affidato alle cure del proprietario.