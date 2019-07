Capannone in fiamme, sei persone evacuate

Incendio la notte scorsa in Canton Ticino. Le fiamme si sono in un capannone lamiera a Iragna, frazione di Riviera, in via della Pietra.

Il rogo si è poi esteso a una serra adibita come deposito adiacente a un’azienda agricola.

L’allarme è scattato alle 4.30 sul posto sono agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca che hanno domato le fiamme, e i soccorritori di Tre Valli Soccorso. Non si registrano feriti o intossicati.

Sei le persone inizialmente allontanate dalla propria abitazione che vi hanno però già fatto ritorno al termine del sopralluogo compiuto dai vigili del fuoco. Ingenti i danni materiali alle strutture interessate.