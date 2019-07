A Castelseprio un pomeriggio in compagnia dei Longobardi

Il primo incontro “Hai mai incontrato un cavaliere longobardo?” è fissato per domenica 28 Luglio alle ore 15.30 e prevede un percorso per famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni all’interno Parco Archeologico di Castelseprio per scoprire l’antico Castrum e i suoi valorosi guerrieri. Osserveremo insieme le testimonianze di vita dell’antica città, soffermandoci sulle vetrine dell’Antiquarium, ricche di curiosi oggetti del passato. I bambini si trasformeranno in veri e propri cavalieri e creeranno il loto nobile destriero, sfidandosi in divertenti prove di velocità e abilità.

Un pomeriggio che consente anche ai bambini più piccoli di addentrarsi nel passato con attività appositamente pensate per la loro fascia d’età e di conoscere in modo semplice e divertente la storia di questo popolo che abitava l’antico Castrum. Questa proposta, per i bambini della scuola dell’infanzia, si pone nella direzione di coinvolgere nel racconto storico e di rendere familiare i luoghi della cultura sin dalla più tenera età.

Il Castrum di Castelseprio è un luogo chiave per il popolo longobardo: divenne il centro di un territorio fortificato molto vasto che si estende in gran parte dell’attuale provincia di Varese. Al periodo longobardo risalgono alcune sepolture, confrontabili con le numerose ritrovate in tutto il territorio lombardo.

La proposta è gratuita e si inserisce nell’ambito del progetto “Longobardi in vetrina”, realizzato con i contributi della L77/06 del MiBAC, che propone la diffusione della cultura longobarda attraverso la valorizzazione delle realtà museali presenti nei singoli complessi monumentali – parte integrante del sito Unesco “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”- ma anche degli altri territori coinvolti dal passaggio dei Longobardi (per maggiori info: www.longobardinvetrina.it).

Prossimi appuntamenti

• Giovedì 25 Agosto, ore 15.30 “Alla scoperta dell’antico Castrum longobardo” percorso per famiglie con bambini 6-10 anni

• Domenica 22 Settembre, ore 15.30 percorso per famiglie con bambini

Tutte le attività sono gratuite e su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Contatti

328 8377206 | info@archeologistics.it

www.archeologistics.it | Facebook