“C’è gente al Sacro Monte che lancia le pizze ai cinghiali”

Gentile redazione,

Sono a segnalarvi come una passeggiata al fresco il 26 luglio 2019, in un luogo magico come il belvedere del Sacro Monte si è trasformata in una triste visione di inciviltà da parte di alcuni concittadini.

Verso le 23, mentre dalla Terrazza del Mosè scorgevamo il nostro magnifico panorama abbiamo notato un gruppo di persone intento a lanciare pezzi di focacce e pizze ai cinghiali che a quell’ora stava affollando il sottobosco situato immediatamente al di sotto parapetto della via Santa, proprio sotto alla Terrazza.

Al triste spettacolo si sono successivamente aggiunti curiosi che riprendevano i cinghiali puntando torce e facendo video/immagini e altri passanti che passando, si sono uniti al grave gesto, lanciando direttamente dai cartoni della pizza tutti gli avanzi come se ci fosse libero permesso di discarica.

Sarebbe utile ricordare alla cittadinanza che oltre alle sanzioni previste per Legge (Legge 152/1992 art 30 c1), pena arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a 2065€ per vietato foraggiamento di cinghiali, ciò che ne risente è il delicato equilibrio che regola la vita dei nostri boschi, già soggetti a politiche poco attente al recupero naturalistico e duramente messi alla prova dagli incendi degli ultimi due anni.

Perché scadere in questi atti di inciviltà verso la natura quando è la natura stessa che ha bisogno del nostro aiuto per mitigare gli effetti di cambiamenti climatici e l’impatto antropico?

Enti e autorità locali di controllo hanno bisogno di maggiore azione di vigilanza e tutela, ancor prima di erogare sanzioni, sensibilizzando i cittadini fattivamente sulla tutela del nostro patrimonio naturale affinché fruiscano in modo critico e consapevole della bellezza che ci circonda.

Allego un video che testimonia quanto visto.

Roberto