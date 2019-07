Cede un ponteggio, feriti due operai

Infortunio sul lavoro in una cantiere di via La Santa a Viganello. La Polizia cantonale comunica che oggi, giovedì 11 luglio, poco prima delle 9, due operai, un 54enne cittadino croato e un 36enne cittadino italiano, stavano effettuando alcuni lavori su un’impalcatura nel vano di un ascensore.

Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, la struttura ha improvvisamente ceduto e i due sono precipitati da un’altezza di circa tre metri. Sul posto, oltre alla Polizia cantonale, sono intervenuti i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver soccorso i due operai, hanno provveduto al loro trasporto in ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 54enne e il 36enne hanno riportato ferite di una certa gravità, ma non tali da metterne in pericolo la vita.