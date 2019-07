Chiedono di entrare in casa per controllare le fughe di gas, occhio alla truffa

“Controllo fughe gas dei piani cottura a norma di legge”.

Con questa scusa due persone si aggirano a Casciago cercando di entrare nelle case.

La segnalazione arriva dalla parte vecchia del paese, ma non è escluso che altre zone siano interessate. L’invito è a prestare attenzione, poichè come ricordano gli addetti ai lavori nessuno passa a fare questi controlli se non chiamati dall’utente.