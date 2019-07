Ciclista italiano resta ferito nel Luganese

Un 45enne, ciclista italiano domiciliato nel Luganese, è rimasto coinvolto in un incidente mentre circolava lungo via Pedemonte, nella direzione opposta a quella consentita in quel tratto di strada.

Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, il 45enne ha perso il controllo del mezzo, rovinando a terra e andando a urtare contro un veicolo che era appena uscito da un parcheggio privato e alla cui guida vi era un 42enne cittadino eritreo residente nel Luganese.

Sul posto oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Lugano, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno provveduto a trasportare il 45enne all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, l’uomo ha riportato gravi ferite.