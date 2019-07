Cinque nuovi murales per la “galleria” sul lungolago

Nuove opere in arrivo sul lungolago di Porto Ceresio, ormai diventato una bella galleria d’arte a cielo aperto.

Sabato 13 e domenica 14 luglio sul lungolago Vanni, all’altezza del parco giochi Villa delle Rose, saranno realizzati i cinque murales che hanno vinto la quinta edizione del concorso “Mur-Arte al lago 2019”, organizzato dall’Amministrazione comunale di Porto Ceresio in collaborazione con la Biblioteca comunale.

Gli artisti, selezionati da un’apposita giuria, durante le due giornate realizzeranno i murales su pannelli che andranno ad aggiungersi a quelli già realizzati negli anni scorsi.ù

Le opere hanno come tema il lago nella sua accezione più ampia, come luogo della natura e della contemplazione, ma anche come luogo da vivere in armonia e luogo d’incontro.

Gli artisti vincitori di quest’anno sono il Gruppo “Artisti in movimento”, il Gruppo Crazy Artist, Carlo Proverbio e Barbara Barocci.

Portoceresini e non, potranno ammirare gli artisti all’opera durante le due giornate.

La cerimonia conclusiva della manifestazione si terrà domenica 14 luglio alle 16,30.