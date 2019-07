Morto l’uomo colpito da una scarica elettrica

È morto sul colpo, colpito da una scarica elettrica, l’uomo che nel pomeriggio di oggi (lunedì 15 luglio) si è introdotto all’interno di un’area industriale in disuso, in via Molino Zacchetto a Castelseprio, vicino al monastero di Torba.

L’incidente si è verificato, intorno alle 15.30. L’uomo è morto sul colpo, aveva 47, era nato a Tradate ed era residente a Venegono Superiore.

I carabinieri della Compagnia di Saronno, stanno cercando di chiarire i contorni della vicenda. Non è chiaro il motivo per cui l’uomo sia entrato nell’area, forse per rubare del rame, e se fosse da solo, visto che al 112 è arrivata una chiamata che ha attivato i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco, insieme ai sanitari di Areu e ai carabinieri della compagnia di Saronno. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario.