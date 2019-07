Comicità e risate in piazza, arrivano Diego Draghi e Stefano Orlandi

Continua con successo nelle piazze il festival 2019 diretto dall’attore luinese Francesco Pellicini, “Festival della comicità”. Venerdì 5 luglio, a Tradate , nella centralissima piazza cittadina, di scena Diego Draghi, navigato comico di teatro teatro di strada tra i più rinomati e conosciuti nel nord Italia.

L’attore metterà in scena uno spettacolo adatto ad un pubblico trasversale: bambini, famiglie, giovani, anziani potranno sorridere ed essere direttamente protagonisti delle irriverenti gag dell’attore.

Il giorno dopo, a Sesto Calende, in Piazza De Cristoforis, Stefano Orlandi, accompagnato dalla sua band, renderà omaggio al grande Enzo Jannacci con una piece teatrale e musicale dal titolo “Roba minima sintend”. Proprio Enzo Jannacci, nel 2007, fu ospite della prima edizione del festival a Luino in una indimenticabile serata ancor oggi nei cuori dei luinesi. Entrambe le serate saranno ad ingresso gratuito.

A Tradate, in caso di maltempo, lo spettacolo sarà rinviato. A Sesto Calende si svolgerà invece, in caso di pioggia, in sala consiliare. Il festival è sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Comunitaria Onlus del Varesotto. Per info www.feativalcomicita.it.