Dal campo nomadi spuntano tre Ducati Panigale, erano quelle rubate a Castellanza

Nella notte del 3 luglio scorso la concessionaria Ducati di Castellanza ha subito un furto da parte di ignoti.

Il furto di moto era avvenuto in piena notte e, in particolare, erano state rubate alcune moto di ingente valore economico, per un danno di oltre 50 mila euro. Le moto (due Ducati modello Panigale v4 e una modello Panigale 1199), peraltro,erano di proprietà di appassionati del genere e ricoverate presso quell’officina per alcune riparazioni (non erano moto nuove per intenderci).

Nelle scorse ore i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Busto Arsizio, “sfruttando” una disattenzione (o forse la mancata conoscenza dell’esatto funzionamento dell’antifiurto satellittare) sono riusciti ad individuare l’area in cui (almeno una) delle moto poteva essere stata nascosta.

Dopo una serrata ricerca nella zona, effettuata stringendo sempre più il raggio d’azione, si è giunti in prossimità del terreno abitualmente occupato da alcuni soggetti di famiglie “sinti”, benchè italiani e sostanzialmente stanziali sul territorio.

In particolare all’intero di un capannone sito in tale area, peraltro ben recintata, sono state rinvenute tutte e tre le moto rubate dal concessionario di Castellanza

Il soggetto “titolare” del capannone, un appartenente alla famiglia Hudorovic, 35enne disoccupato, pregiudicato, è stato deferito in stato di libertà per ricettazione, in attesa dell’esito delle indagini finalizzate ad accertare l’identità degli autori del furto. I motocicli recuperati, in perfette condizioni, sono stati restituiti ai legittimi proprietari, per la profonda “gioia” di tutti loro.