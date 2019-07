Dall’allunaggio alla caduta del muro, Ars Cantus celebra tre eventi speciali

Sarà un vero trittico di concerti quello che ha organizzato Ars Cantus a partire dal 18 luglio: tre concerti dedicati ad altrettanti eventi, che cominceranno con una “Lunar Rhapsody” dedicata ai 50 anni dell’allunaggio e proseguiranno, ad ottobre e novembre, con un concerto per il parco inclusivo di villa Mylius e in occasione del trentennale della caduta del muro di Berlino.

Protagonista la gigantesca orchestra sinfonica Ars Cantus, di Venegono Inferiore: oltre 250 elementi divisi tra coro, coro di voci bianche, orchestra sinfonica in senso stretto che da 32 anni rappresenta un unicum tra le associazioni culturali e che ha “fatto il botto” l’anno scorso a Milano con il concerto al conservatorio per Star Wars, che altro non era che la seconda edizione di un concerto tenuto nell’estate scorsa ai Giardini Estensi.

LUNAR RHAPSODY: DAI QUEEN ALLE NOZZE DI FIGARO AI GIARDINI ESTENSI

Il primo dei tre concerti ha già una data precisa: è il 18 di luglio, davanti alla fontana dei Giardini Estensi. Il titolo della serata è Lunar Rhapsody, è organizzato insieme alla società astronomica Schiaparelli in occasione dei 50 anni dell’allunaggio e il programma prevede una serie di musiche straordinariamente originali: da una originale versione di Bohemian Rapsody dei Queen, con partitura originale del maestro Giovanni Tenti, («La prima al mondo per coro e orchestra» spiega il maestro) a brani della colonna sonora de Il Gladiatore, da Orinoco Flow alle nozze di Figaro, e molto altro. I bigliwetti sono già in prevendita sul sito di Ars Cantus.

INCLUSIVE MYLIUS E BEYOND THE WALL AL PALAZZETTO IN AUTUNNO

Gli altri due concerti si terranno in ottobre e novembre, in una data ancora da precisare perchè devono ancora essere resi noti i calendari sportivi che riguardano il palazzetto dello sport, che sarà sede di entrambi i concerti.

Il primo, in ottobre, si intitolerà “Inclusive Mylius”, comprenderà tra l’altro brani da Star Wars e il Concierto de Aranjuez, e sarà dedicato alla raccolta fondi per il parco Gioia, il parco inclusivo che sorgerà a villa Mylius. La serata è organizzata in collaborazione con ben tre Lyons club: «Il Lyons club Varese prealpi, il Lyons club Varese sette laghi, Lyons club Europa Civitas hanno aderito all’iniziativa a favore del parco inclusivo Gioia organizzando il concerto a ottobre che sarà dedicato alla raccolta fondi a sostegno del progetto – ha spiegato il Presidente del Lyons club Varese Prealpi Giuseppe De Gasperin – Non è l’unica iniziativa a sostegno, ma è una delle piu imponenti, dedicata a un progetto sentito perchè rivolto alla comunità varesina e supportata da molte associazioni: era da tempo che non si muovevano cosi tante organizzazioni insieme»

Il concerto di novembre invece è organizzato in favore della sezione territoriale di Varese dell’UIC, si intitola “Beyond the wall” e commemora il 30esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino con la Nona sinfonia di Beethoven: «Il ricavato andrà a sostegno della sezione varesina dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – spiega Marta Zaro, consigliere della sezione – I fondi serviranno per l’integrazione sociale dei disabili visivi: un’occasione per cui ringraziamo Ars Cantus e il comune di Varese»

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

Per acquistare i biglietti di Lunar Rhapsody basta andare sul sito di Ars Cantus: Gi 18 Luglio – LUNAR RHAPSODY – Giardini Estensi, Varese – Ars Cantus

Per gli altri due, quando le date saranno precisate, basterà entrare nella pagina che descriverà il concerto, dove si apre anche la possibilità di prenotare.