L’italiano David Sassoli eletto presidente del Parlamento Europeo

Foto: Parlamento Europeo

L’eurodeputato socialista e democratico David Sassoli è stato eletto questa mattina, mercoledì, presidente del Parlamento Europeo, carica che ricoprirà per 2 anni e mezzo fino a gennaio 2022.

L’elezione è avvenuta con 345 voti nell’assemblea plenaria di Strasburgo al secondo scrutinio grazie all’appoggio dei colleghi del Partito Popolare Europeo.

Sassoli è un deputato europeo italiano, ha 63 anni ed è stato rieletto nelle liste del Partito Democratico (gruppo S&D) nel maggio 2019.

Nel suo intervento Sassoli ha invitato tutti a lavorare per l’unità dell’Unione Europea e per le istituzioni europee: «Mi candido perché credo che l’Europa sarà più forte solo con un parlamento europeo in grado di giocare un ruolo più importante – ha detto l’eurodeputato del Pd – Dobbiamo essere tutti, comunque la pensiamo, impegnati nel costruire la casa della democrazia europea e questo parlamento deve essere la casa della democrazia europea».

Il nuovo presidente del Parlamento ha anche fatto riferimento alla necessità di cambiare il regolamento di Dublino. «Siamo immersi in trasformazioni epocali: disoccupazione giovanile, migrazioni, cambiamenti climatici, rivoluzione digitale, nuovi equilibri mondiali, solo per citarne alcuni, che per essere governate hanno bisogno di nuove idee, del coraggio di saper coniugare grande saggezza e massimo d’audacia».

Le votazioni per la scelta di vicepresidenti e questori si svolgeranno rispettivamente mercoledì pomeriggio e giovedì mattina.