Una domenica con le vele d’epoca sul Verbano

Il Comune in collaborazione con l’Associazione Vele d’Epoca Verbano organizza una mini crociera a bordo delle vele d’epoca per assaporare la vita della gente di lago e ammirare Angera e le altre località rivierasche.

Domenica 28 luglio, per una intera giornata salperanno da Angera le vele Nordwind, Santa Marta, Susan e Sturmvogel, per permettere a tutti i visitatori che scelgono Angera come meta turistica di godere di un’escursione di circa un’ora sulle acque del Lago Maggiore. Sarà un’occasione per ammirare i paesaggi e apprezzare la cura di queste storiche imbarcazioni: l’associazione Vele d’Epoca Verbano raduna infatti tutti gli amanti delle barche d’epoca e classiche, e ha come scopo la tutela, la valorizzazione e la divulgazione di questo prezioso patrimonio. Promuove anche la tutela e il restauro degli scafi che con i loro pregiati legni e i loro lucidi ottoni hanno fatto la storia della vela.

La crociera che partirà dal Porto Asburgico, sito n. 18 del Museo Diffuso, e navigherà verso l’alto lago, si svolgerà nella Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano, Patrimonio Unesco dal 15/03/2019, un riconoscimento ambientale che conferisce ancor più prestigio all’esperienza proposta. Le partenze sono previste alle ore 10, 14 e 16 e la durata della navigazione è di circa un’ora. Gli ospiti saranno accolti a piccoli gruppi 2/3 passeggeri, a seconda delle caratteristiche di ciascuna imbarcazione.

E’ necessario prenotare entro il 18 luglio (il costo è di € 26 per adulti e di € 20 per ragazzi). Quella del 28 luglio è una delle numerose iniziative di cui è promotore sul versante turistico il nostro Comune tanto da rientrare tra gli itinerari esperienziali del progetto di valorizzazione dei piccoli borghi Angera Hub del Lago Maggiore, che ha ottenuto recentemente il cofinanziamento di Regione Lombardia.

«Continuiamo a lavorare per sviluppare politiche di rilancio e promozione turistica della nostra città e del territorio – ha commentato l’assessore comunale al turismo, Valeria Baietti – vogliamo essere accoglienti e valorizzare le innumerevoli bellezze di Angera e, nel nostro piccolo, del Lago Maggiore. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che collaborano con noi nell’organizzazione di queste iniziative». Info e prenotazioni infopoint@comune.angera.it oppure 0331.931915