Entrano in vigore le nuove tariffe “metropolitane”, Saronnese e Busto più vicine a Milano

Ha fatto molto discutere l’aumento a 2 euro del bigletto del metrò a Milano. Ma la rivoluzione del trasporto pubblico nell’area metropolitana di Milano è molto di più: se infatti il biglietto Atm consentirà di muoversi senza sovrapprezzo nei dintorni (ad esempio Rho Fiera, Cinisello, il forum di Assago), il biglietto integrato porterà vantaggi anche a un pezzo del Varesotto.

Nello specifico si parla della zona di Busto e Saronno: le novità riguardano stazioni (del treno) e fermate (dell’autobus) di Saronno, Busto Arsizio, Castellanza, Caronno Pertusella, Origgio e Uboldo. Sarà infatti possibile chiedere il biglietto integrato, che consente un significativo risparmio, soprattutto in alcune località.

Il sistema prevede otto aree concentriche intorno a Milano: Saronno, con Uboldo e Origgio, rientra nella fascia Mi6, Castellanza (come anche Rescaldina) nella M7, Busto nell’area più esterna, la Mi8. Il biglietto Atm ordinario da 2 euro consente di andare fino alla fascia MI3, che comprende ad esempio anche poli importanti come Assago e Rho Fiera-Pero.

Il titolo integrato Saronno-Milano, valido per ogni mezzo pubblico, compresi treno e metropolitana, e in ogni comune del Sistema Tariffario in ogni direzione a 360° entro le zone Mi1-Mi6, costa 3,20 euro, vale 135 minuti (se invece si compra un biglietto ordinario Trenord costa 2,90, a cui si deve aggiungere 2 euro di biglietto Atm: totale costerebbe 4,90 euro).

Il giornaliero costa 11 euro, il biglietto 3 giorni 19 euro, il settimanale 27 euro, il mensile 77, l’annuale 682.

Stessa cosa per Uboldo e Origgio.

Nel caso di Castellanza per andare a Milano vale il titolo integrato Mi1-Mi7: 3,60 euro, validità 150 minuti. Il giornaliero costa 12,50 (stesse tariffe, ad esempio, per Rescaldina).

Nel caso della Busto Arsizio–Milano, il titolo integrato costa 4 euro, con 165 minuti di validità. Se invece si compra un normale viaggio di andata e un biglietto metro si spende complessivamente 6 euro (4 di treno e 2 di metro): il risparmio è di 2 euro. Il giornaliero costa 14 euro.

Qui trovate le tariffe complete.

Le novità invece non toccano altri Comuni del Varesotto: non riguarda neppure Gallarate, che invece si può dire faccia parte dell’area metropolitana milanese (quasi da sempre, visto che fino al 1927 era provincia di Milano)