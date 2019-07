Fotocamera: guida alla scelta del modello perfetto

Al giorno d’oggi basta avere uno smartphone per fare degli scatti di altissima qualità e viene da chiedersi perché mai acquistare una fotocamera. Quando però ci si trova in determinate situazioni ci si rende subito conto dei limiti che presenta lo smartphone: primo tra tutti la scarsa durata della batteria. Fare fotografie con il telefono è sicuramente comodo e ci permette di ottenere buoni risultati se ne abbiamo uno di ultima generazione, ma ad ogni scatto consumiamo parecchia batteria. Se quindi siamo in vacanza o abbiamo bisogno di fare molte foto, lo smartphone non è certo indicato e bisogna avere una fotocamera.

Come scegliere però la macchina fotografica perfetta per le proprie esigenze, che sia in grado di fare scatti di alta qualità? Parliamo di un apparecchio che ha un determinato costo e prima di acquistarlo conviene sempre informarsi bene sulle caratteristiche tecniche e sulle funzionalità che ci offre. Oggi vedremo proprio come interpretare i vari parametri che bisogna prendere in considerazione al momento della scelta di una fotocamera. Vi consigliamo poi di leggervi le recensioni e le schede tecniche delle migliori macchine sul sito www.macchinafotografica.store che è uno dei più chiari e completi in assoluto. In tal modo potrete fare un acquisto a colpo sicuro, senza rischiare di commettere errori.

Le caratteristiche tecniche delle fotocamere

Vediamo quali sono le caratteristiche tecniche più importanti che devono sempre essere controllate prima di acquistare una fotocamera.

Megapixel

Espressi con la sigla MP, i Megapixel sono importanti perché ci permettono di capire quanti pixel la fotocamera è in grado di catturare e questo fattore incide sulla qualità dell’immagine. Bisogna però fare attenzione: questa caratteristica da sola non basta per valutare una fotocamera perché se il sensore non è sufficientemente grande la qualità potrebbe essere comunque scarsa, anche con un elevato numero di MP. In linea di massima, comunque, se scegliamo una fotocamera da almeno 16 Megapixel possiamo andare sul sicuro.

Sensore

Come abbiamo appena visto, il sensore è fondamentale perché deve essere sufficientemente grande per garantire una qualità dell’immagine che sia soddisfacente. Le reflex possono essere dotate di sensori di varie tipologie e in linea di massima più grandi sono questi elementi e maggiore sarà la qualità dello scatto. Le macchine compatte, comprese le bridge e le mirrorless hanno sempre dei sensori di dimensioni contenute rispetto alle reflex. Tra queste ultime, le migliori sono la Canon EOS 2000D, la Canon EOS 4000D e Sony Alpha 6000L: fotocamere davvero ottime in quanto a prestazioni e sensore.

Sensibilità ISO

La sensibilità ISO è un parametro importante perché indica la luminosità del sensore e ci permette di capire in quali condizioni di luce la fotocamera è in grado di scattare. Se questo parametro risulta elevato, siamo sicuri di poter scattare anche quando non c’è sufficiente luminosità, ottenendo delle immagini comunque chiare e visibili.

Obiettivo

L’obiettivo è fondamentale specialmente nelle fotocamere che lo hanno fisso, perché nelle reflex e nelle mirrorless può essere sostituito. I parametri importanti da valutare per quanto riguarda l’obiettivo sono l’apertura massima del diaframma e la lunghezza focale. Nelle semplici compatte generalmente vengono montati obiettivi standard da 50 mm, mentre grandangoli e teleobiettivi si possono trovare nelle bridge o in alcuni modelli di reflex già accessoriati.