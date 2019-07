Fuochi d’artificio e tre giorni di festa

Anche quest’anno in Valcuvia, il sogno della notte di mezza estate sarà realtà, e lo sarà per ben tre volte con la complicità della Pro loco di Cuvio.

Da venerdì 2 a domenica 4 agosto, le giornate di festa del “tris d’estate” si terranno al Parco Pancera con le consuete attrattive ben organizzate per divertirsi con musica e degustare i prelibati menù che la cucina propone.

Il via alla bagarre festaiola sarà con la cena di venerdì 2 dove sarà protagonista il pesce: si potranno gustare le trenette alla cernia, code di gambero al cognac e un eccezionale fritto misto.

Sabato 3 sarà la serata delle immancabili e insuperabili “super costine” e dei gustosissimi spaghetti allo scoglio; per i più’ tradizionalisti non mancherà la polenta con spezzatino o lo zola.

Domenica 4 doppio appuntamento con la cucina: a mezzogiorno un prelibato risotto con taleggio e ragu’ di capriolo farà compagnia al carpaccio di spada mentre la sera tutti a gustare i fantasiosi cavatelli con pomodorini, capperi e acciughe e, per la gioia dei bambini, gli hamburger di chianina.

Queste alcune delle prelibatezze in programma che saranno accompagnate dagli ottimi vini della cantina Pro Loco; il tutto, come sempre, sarà servito al tavolo dagli “Yellow young “, il gruppo dei giovani camerieri.

Ogni serata sarà animata da orchestra con musica dal vivo e sabato 4 il culmine della manifestazione con l’eccezionale spettacolo pirotecnico denominato “Mille luci in città”: un entusiasmante susseguirsi di luci, colori e botti che illumineranno l’intera vallata.

LE STRADE – Per l’occasione, in ottemperanza alle nuove normative in ambito di sicurezza per lo spettacolo pirotecnico, dalle ore 22:00 alle ore 23:15 il Comune di Cuvio non è transitabile. Di conseguenza, il traffico che raggiungerà la strada provinciale SP45dir1, nel tratto dalla rotonda di Comacchio, fraz. di Cuvio sarà deviato per Gemonio-Orino-Castello Cabiaglio e quello che arriva da Cuveglio fino all’incrocio della SP45 con la via Verdi in direzione di Cuveglio, sarà deviato per raggirare il Comune di Cuvio. Apposite segnalazioni saranno apposte in accordo con la Polizia Locale.



SE PIOVE – In caso di maltempo lo spettacolo e le relative variazioni di traffico, saranno rinviate a Domenica 4 agosto.

Le serate continueranno fino alle ore 24 e per chi vuole solo bere o intrattenersi con amici, un piccolo pub all’aperto vi attende: il “Bier-Garten“, che oltre alle numerose qualità di birra tedesca e specialità bavaresi offre anche i ‘nuggets’ di pollo, gli arrosticini abruzzesi e le originali Patate twist.

Per la festa di Cuvio, tutta la Valcuvia è pronta a sognare ma ad occhi aperti: occorre solo portare tanto appetito e voglia di ballare.