Giovedì sera in centro, ecco il programma del 25 luglio

L’appuntamento estivo con i giovedì in centro continua il 25 luglio: come sempre vie e piazze saranno piene per gli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale in

collaborazione con tante realtà del territorio e per lo shopping sotto le stelle.

Piazza San Giovanni ospiterà due spettacoli a cura del Teatro Sociale: alle 20.30 “Il Mago delle bolle” con il mago Samui che incanterà i bambini con la magia delle bolla di sapone;

alle 21.30 "Tango per due" con i "Par de 5", un duo che propone musica argentina, composto da Martin Coggiola (chitarra e voce) e Liliana Badariotti (basso elettrico).

Parteciperà allo spettacolo anche Stefano Tosi (chitarra e voce).

Alle 20.30 ultimo appuntamento, sempre in piazza san Giovanni, con la “Caccia ai tesori di Busto”, organizzata dall’Amministrazione comunale con Distretto del Commercio,

Ascom e Comitato Commercianti Centro Cittadino, dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni pronti a scoprire i tesori nascosti tra i negozi e le bellezze architettoniche nel cuore

della città. Ai primi tre classificati saranno consegnati premi prestigiosi che coinvolgeranno tutta la famiglia (week end in città d’arte e ingressi a un parco avventura).

Musica, invece, in piazza Santa Maria che alle 21.00 ospiterà il Karaoke con Thomas Incontri, a cura di ASC Varese che riproporrà anche i vecchi giochi di una volta. Infine, in piazza Vittorio Emanuele II torna l’iniziativa Ghiacciolo di Sant’Anna promossa dall’associazione JCI Varese (Junior Chamber International – Sezione di Varese) in collaborazione con il Lions Club Busto Arsizio Host, a sostegno della campagna lionistica “A me gli occhi” che ha lo scopo di prevenire alcuni difetti visivi dei bambini, in particolare l’ambliopia.