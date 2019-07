Gli Iron Mais arrivano alla festa dell’Unità

Venerdì 2 agosto la festa dell’Unità alla Schiranna ospita gli Iron Mais, la celebre Cow Punk band di X Factor.

Lo spettacolo rock si terrà in via Vigevano 26 e inizierà alle ore 21.

Il gruppo nasce dall’idea di rivisitare i maggiori successi della storia del rock in uno stile che amalgama folk, bluegrass, country e western, dando un’identità a uno stile che fino a loro era inesistente in Italia.

Gli show degli Iron Mais trascinano il pubblico grazie alla loro ironia, ai loro look caratteristici e al loro esilarante carisma bifolco.

Oltre ad aver pubblicato 3 album e cantato insieme a molti big della musica italiana, il gruppo conta anche un featuring con la cantante Corona, nel tormentone per eccellenza degli anni 90 “The Rhythm of the Night”.

I personaggi portati in scena sono La Contessina (Voce e Violino), Jack La Treena (Voce e Banjo), Lo Scollo (Contrabbasso), il Ragazzo Nutria (chitarra) e Burrito (batteria).

L’ingresso costa 10€ a testa con consumazione compresa.