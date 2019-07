IceOut 2019, le gelaterie segnalate

C’è ancora qualche giorno di tempo per segnalare la vostra gelateria del cuore per gli Ice Out Awards. La fase delle nomination si chiuderà venerdì 5 luglio e dalla prossima settimana si potrà iniziare a votare. Il nostro contest dedicato al miglior gelato della provincia di Varese è giunto alla sua quarta edizione.

Di seguito, le gelaterie segnalate dai lettori:

Verbano:

Gelateria del Borgo – Angera

Marinella – Angera

La fredda tentazione – Bardello

A tutta frutta – Besozzo

Il Capriccio – Ispra

Gelatando – Gavirate

Il muretto – Gavirate

L’imbarcadero – Laveno

Lo sciabolino – Laveno (Cerro)

La gelateria del lago – Sesto Calende

Ciokolatte – Varano Borghi

Varese:

Gelandando

Di Giorgio – Arcisate

Cono coppetta – Azzate

Giallo Crema – Azzate

Colombo – Barasso

Melomangio – Cazzago Brabbia

Baci e gelati – Gazzada Schianno

Squinti – Malnate

Argentina – Varese

Buosi – Varese

Gioria – Varese

La romana – Varese

Zoopark Ice Cream – Varese

Nord Provincia:

Giulia – Clivio

Titty – Germignaga

Cagliani – Luino

Gelatiamo – Luino

Voglia di gelato – Luino

Bacilieri – Marchirolo

Johnny – Ponte Tresa

Il golosone – Porto Ceresio

Creamy – Viggiù

Sud Provincia:



Mirò – Besnate

Buffel – Busto Arsizio

Koki – Busto Arsizio

Il dolce sogno – Busto Arsizio

L’arte del gelato – Busto Arsizio

Le piscine – Busto Arsizio

L’ora glaciale – Busto Arsizio

Sedici gusti – Busto Arsizio

Da Carmela – Cairate (Bolladello)

Il gelatino – Cardano al Campo

Peccati di gola – Cardano al Campo

Berardi – Casorate Sempione

Goldy – Cassano Magnago

La dolce vita – Cassano Magnago

Ori – Cassano Magnago

Pessina – Castellanza

Il mio gelato – Castronno

Manzoni – Cavaria

Il gelato – Cislago

Tuttigusti+1 – Ferno

La fata rossa – Gallarate

Il gelatiere – Gallarate

Puro 100% – Gallarate

Solo cose buone – Gallarate

Bar Italia – Jerago con Orago

Dell’Angelo – Morazzone

I capricci – Tradate

Oasi – Solbiate Arno

Dolci Curiosità – Somma Lombardo

Il gelato di Marina – Vergiate