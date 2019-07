Insulti e minacce di morte ad un vigilante del supermercato, 40enne torna in carcere

Era in prova ai servizi sociali ma per lui, ora, sono scattate le manette. È successo nel pomeriggio di ieri a Gallarate quando i Carabinieri hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un noto pregiudicato locale italiano di 40 anni.

L’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, mentre si trovava nei pressi del supermercato di via Pegoraro, ha avuto un acceso diverbio con un addetto alla vigilanza del centro commerciale e lo ha ripetutamente insultato e minacciato di morte anche durante l’arrivo dei militari che sono subito intervenuti a seguito della richiesta giunta al 112 da parte dei dipendenti del supermercato.

L’uomo è stato quindi denunciato per il reato di minacce aggravate e la sua condotta è stata immediatamente segnalata al Tribunale di Sorveglianza di Varese che, ritenendo non più idonea la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ne ha disposto la sospensione. Il pregiudicato è stato quindi rintracciato, tratto in arresto e portato in carcere a Busto Arsizio.