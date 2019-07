La Noce di Angera sul Lago Maggiore

La Noce sul Lago Maggiore

Alle porte del Lago Maggiore il lido “La Noce” di Angera è tra le spiagge più conosciute della sponda lombarda. A differenza delle altre spiagge angeresi, come quella poco distante de “La Nocciola”, la Noce è una spiaggia sabbiosa con pochi (ma spaziosi) alberi per le zone d’ombra.

Ampia spiaggia con sabbia e prato, spazi in ombra e accesso libero. Attenzione: a causa dell’incendio che ha distrutto il chiosco e causato danni ingenti alla struttura non è presente (almeno per questa stagione) l’area attrezzata.

Comune: Angera

Località: Angera

Spiaggia: Balneabile

Come si raggiunge La Noce di Angera

A piedi o con i mezzi pubblici (si può raggiungere Angera in autobus o battello e percorrere il lungolago fino alle spiagge) o in auto

Indirizzo per il navigatore

Viale Libertà 1, Angera, va

Indicazioni per il parcheggio

Si può lasciare l’auto nei parcheggi situati a bordo strada o nei pressi della spiaggia (alcuni a pagamento)

Altre informazioni Tipologia spiaggia: Pubblica Bar nelle vicinanze: Si Accessibilità disabili: sì Servizi presenti: Pizzeria e bar a pochi metri dall’ingresso della spiaggia, è presente un piccolo scivolo e giochi per bambini

Eventuali curiosità sulla spiaggia

La spiaggia si trova al termine del lungolago, a metà tra il centro storico e la strada che porta a Ranco, ed è facilmente raggiungibile anche dall’imbarcadero (350 metri). La sua posizione, ai piedi della Rocca di Angera, regala un panorama suggestivo, permettendo di rivolgere lo sguardo non soltanto verso il Maggiore ma anche verso la sentinella del Lago Maggiore. Sfortunatamente però, nel giugno 2017 un misterioso incendio ha bruciato il chiosco della spiaggia, rovinando in parte il valore della location, oltre ad aver privato bagnanti e turisti di una delle infrastrutture “principe” della movida locale.

Ad oggi il chiosco è ancora inagibile ma sono rimasti a disposizione altri servizi come l’area giochi per bambini e l’accesso per disabili che rendono la spiaggia molto frequentata soprattutto da famiglie e turisti. Da segnalare infine la presenza davvero ravvicinata della rinomata pizzeria “Damino”, la quale, grazie ai suoi all’aperto, posti gode di una bellissima vista su Arona.