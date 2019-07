La Pro Patria puntella la mediana con Palesi e Brignoli e aspetta Lombardoni

Due arrivi in poche ore, in attesa della conferma più attesa.

Il direttore sportivo della Pro Patria ha chiuso oggi – martedì 16 luglio – l’arrivo di due giovani che puntelleranno il centrocampo tigrotto.

Arriva in prestito annuale dal Monza il classe 1997 Luca Palesi. Cresciuto nel settore giovanile brianzolo, ha fatto ritorno in biancorosso dopo una parentesi nella primavera del Genoa. Ha concluso la passata stagione in prestito alla Giana Erminio, disputando 13 gare.

Arriva alla Pro Patria a titolo definitivo, con contratto fino al 2022, il centrocampista classe 1999 Tommaso Brignoli, cresciuto nell’Inter. Con la Primavera nerazzurra ha conquistato Scudetto, Supercoppa e Trofeo di Viareggio nel 2018.

Il capitano di Brignoli nella primavera dell’Inter era Manuel Lombardoni, che potrebbe presto riabbracciare i colori biancoblu. La trattativa per il rinnovo del prestito è avviata, si attende solo l’ufficialità.