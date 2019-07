Pro Patria, è già tempo di amichevoli. Sfida di lusso contro il Torino

Lunedì il raduno, martedì la partenza per Sondalo, mercoledì gli allenamenti e giovedì la prima amichevole.

E’ fitto il calendario della prima settimana di lavoro per la Pro Patria che dopo il primo appuntamento di inizio settimana allo “Speroni” e i primi allenamenti in Valtellina affronterà giovedì 18 luglio (ore 17.00) il Torino in un’amichevole di lusso.

Appuntamento tra “vicini di casa” dato che i granata di stanno allenando a Bormio, distante meno di 20 chilometri da Sondalo, dove invece sudano i tigrotti agli ordini di mister Ivan Javorcic.

Non potrà essere – per ovvi motivi – un test al quale chiedere risposte. I due giorni di allenamenti sono troppo pochi per un gruppo che sta iniziando ad aumentare i carichi di lavoro e le gambe saranno giocoforza imballate. Sarà però interessante vedere all’opera i nuovi arrivati: il laterale Giorgio Spizzichino, i centrocampisti Luca Palesi e Tommaso Brignoli e l’attaccante Edoardo Defendi.

Rimane il fascino di una sfida contro una squadra di Serie A, che tra poche settimane sarà impegnata nei preliminari di Europa League.

L’anno scorso i granata di Walter Mazzarri si imposero 4-0.