La sezione musicale della scuola Majno compie 40 anni

Si è concluso un anno scolastico ricco di eventi e di iniziative che hanno visto come protagonisti molti alunni della scuola secondaria di I grado Majno di Gallarate. L’istituto da quarant’anni presenta la sezione musicale e sta assumendo sempre di più una dimensione di polo creativo-umanistico, grazie all’organizzazione di attività di arricchimento pomeridiano, volte a valorizzare le potenzialità espressive dei ragazzi.

Fiore all’occhiello

Il coro, diretto dal prof. Angelo Riva, ha partecipato a diversi saggi in provincia e si è distinto classificandosi primo assoluto ottenendo, come nelle precedenti edizioni, il punteggio massimo all’importante manifestazione musicale “Concorso Città di Tradate”. I giovani cantori, provenienti da tutte le sezioni della scuola secondaria, si sono esibiti al Teatro Manzoni di Bologna al Concerto in memoria di Mariele Ventre e al Teatro Sociale di Busto Arsizio. Il coro ha accompagnato, in alcune occasioni, le esibizioni degli alunni delle due sezioni ad indirizzo musicale della scuola.

Questi sono i risultati di un laboratorio opzionale ed extracurriculare di durata annuale aperto a tutti gli alunni che vogliano conoscere e interpretare i vari generi musicali divertendosi.

Saggi e concorsi

In occasione dei festeggiamenti per il quarantennale del corso musicale, gli alunni delle sezioni A e C si sono esibiti presso la sede della scuola Majno in una decina di saggi che hanno visto la partecipazione di ex alunni come Letizia Guido, Gaia Ghidini, Sofia Cella, Alessia Pistone e diversi altri che hanno accolto l’invito dei loro “vecchi” docenti di strumento.

Alcuni momenti di particolare suggestione sono stati i concerti presso nella chiesa di Sant’Antonio il 3 maggio con l’esibizione del trio Effimere Corde, accompagnato dai violini delle ex alunne Federica Gatti e Gaia Ghidini, insieme al quartetto di flauti Cècile; il concerto Alumni del 1 giugno è stato arricchito dall’esibizione del pianista gallaratese Lorenzo Bovitutti.

Gli appuntamenti in calendario sono stati davvero tanti: il 14 settembre 2018 i giovani musicisti hanno partecipato a “Varese Futura”, al Teatro Santuccio di Varese, il 9 maggio 2019 hanno partecipato al concorso musicale “Città di Tradate” presso il Castello Melzi, il 16 maggio 2019 al concorso presso il cinema teatro di Tradate, il 9 giugno 2019 al concerto classico nell’ambito del progetto “Polo della creatività” a Busto Arsizio, presso il Teatro Sociale. Da ricorda re inoltre il progetto del gemellaggio con l’Istituto comprensivo “Beato Angelico” di Firenze.

Il teatro

L’offerta formativa della scuola non è finita. A partire dal mese di novembre 2018, per due ore settimanali pomeridiane, gli alunni di tutte le classi seconde dell’istituto hanno avuto la possibilità di effettuare un laboratorio di pedagogia teatrale tenuto dalla dott.ssa Giulia Provasoli, attrice e pedagogista, con il supporto della prof.ssa Manuela Regazzo, insegnante di lettere della scuola secondaria Majno. Si è trattato di un percorso basato sulla ricerca e scoperta delle potenzialità espressive del corpo, che i ragazzi hanno imparato a conoscere e usare grazie all’esplorazione del movimento e della voce, intesi come mezzi di comunicazione con gli altri.

Il gruppo, formato da 18 alunni, il 3 giugno e il 7 giugno 2019 ha messo in scena lo spettacolo “Odissea 2.0”, una rivisitazione dell’Odissea attraverso gli occhi dei due adolescenti, Nausicaa e Telemaco. La sceneggiatura è stata realizzata dalla dott.ssa Provasoli utilizzando gli spunti e i testi scritti dai giovani attori. In ambito linguistico la scuola si distingue per l’attività di potenziamento di lingua inglese, e anche quest’anno molti studenti hanno ottenuto eccellenti risultati conseguendo le certificazioni A2.2 nelle classi seconde e B1.1 nelle classi terze.

Lo sport

Non va dimenticato il Centro Sportivo Scolastico che ha consentito di attivare i gruppi sportivi pomeridiani di pallamano e pallavolo. Inoltre la scuola secondaria Majno ha partecipato ai Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica leggera ottenendo un secondo posto alla fase regionale con la squadra femminile cadette, un primo ed un secondo posto rispettivamente con le squadre maschile e femminile categoria ragazzi/e ai campionati provinciali.

Brilla su tutti la vittoria ai campionati regionali di Carlotta Papa nella gara 80 ostacoli. Chiudiamo l’anno scolastico 2018/19 con un bilancio estremamente positivo.

Il logo della sezione musicale della scuola secondaria di I grado Majno è stato scelto tra quelli realizzati dagli alunni delle classi terza A e C. Gli ideatori sono Matteo D’Arco e Filippo Zecchinati di terza A, che si sono ispirati allo stemma del comune di Gallarate sintetizzando il riferimento alla musica e al contesto locale (becco e cresta del gallo di Gallarate).