La Varesina riparte. “Vogliamo una stagione importante”

(Foto Facebook – Varesina Calcio)

Primo giorno di lavoro per la Varesina, che giovedì 25 luglio si è ritrovata al campo sportivo di Venegono Superiore per il primo allenamento della stagione 2019-2020.

Sulla panchina il confermatissimo Marco Spilli, che con l’ausilio del direttore sportivo Max di Caro e del direttore generale Matteo di Caro, proverà a riportare le Fenici in Serie D.

Tanti i volti nuovi, con i tre pezzi forti dal Verbano: il portiere Vito Spadavecchia, il difensore Damiano Micheli e l’attaccante Filippo Vezzi. Da contraltare però ci sono gli addii di due grandi personaggi della storia rossoblu: Alessandro Albizzati e Luca Tino.

Prime parole stagionali per mister Spilli che non nasconde le ambizioni della stagione: «La sfida per me è riuscire a mettere insieme una squadra. Sarà strano non avere in gruppo Ale e Luca (Albizzati e Tino, ndr). Non vedo l’ora di cominciare con rinnovati stimoli per far sì che questa stagione diventi importante. Come sempre in Eccellenza ci sono 3 o 4 squadre che possono vincere, noi pensiamo di aver fatto le cose fatte bene, poi è sempre il campo che ci darà la risposte».

Questo il programma delle amichevoli: