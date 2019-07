L’Asd Don Bosco calcio “torna in campo”

La squadra A.S.D Don Bosco calcio 1980 “torna in campo”. Questa sera, mercoledì 31 luglio, alle ore 20.30 nella sala consigliare del comune di Bodio Lomnago sarà presentato ai cittadini e ai giornalisti lo staff dirigenziale e tecnico della nuova squadra di calcio A.S.D Don Bosco per la stagione sportiva 2019\2020, che militerà in terza categoria.

«L’invito è rivolto a tutta la comunità – dice il sindaco Eleonora Paolelli – per sostenere l’associazione sportiva dilettantistica Don Bosco di Bodio Lomnago. Ci lega una lunga tradizione e siamo felici che il paese possa tornare a tifare la sua squadra». Al termine un piccolo rinfresco per tutti.