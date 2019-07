Le offerte di lavoro dell’Ats Insubria

L’Ats Insubria cerca tre informatici, un assistente sociale, un geometra o perito edile, un ingegnere e un autista. Ha bandito cinque avvisi per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera professionale, uno per l’assegnazione di una borsa di studio e un secondo avviso per incarico a tempo determinato.

La scadenza dei bandi è fissata il 26 luglio 2019 per le seguenti figure: un informatico per l’attuazione del programma di attività finalizzato al contrasto del gioco d’azzardo patologico, un assistente sociale per l’attuazione del piano dei controlli 2019 promosso dal dipartimento programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, un geometra o perito edile per l’attuazione del piano dei controlli 2019 promosso dal dipartimento programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, un informatico per l’attuazione del piano dei controlli 2019 promosso dal dipartimento programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, un ingegnere l’attuazione del piano straordinario triennale di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, un informatico/statistico per la realizzazione del progetto “Utilizzo delle digital pathology nella diagnostica istologica sul territorio dell’ATS Insubria” con assegnazione di una borsa di studio, un autista con esperienza per sostituzione a tempo determinato scadenza avviso il 18 luglio 2019.

Tutti gli avvisi e le relative informazioni sono presenti nella sezione bandi di concorso sul sito di ATS Insubria.