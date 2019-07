L’estate è tutta un cantiere, tra asfaltature e opere quasi finite

I cantieri a Vedano Olona non vanno in vacanza, anzi, approfittando dell’estate, del minor traffico sulle strade e delle scuole chiuse, è tutto un fiorire di interventi, sia nuovi che a completamento di progetti avviati nei mesi scorsi.

«Dopo l’inaugurazione dell’ingresso al Parco Fara Forni, si è chiuso il cantiere dell’imponente muro di via Baracca con il miglioramento della viabilità e la riapertura dei parcheggi del Comune – spiegano gli amministratori cittadini – Chiuso anche il primo lotto di via Sciesa, opera che ha messo a disposizione una decina di posteggi nuovi in centro a beneficio anche delle scuole e che vedrà una seconda fase a breve con l’apertura di un passaggio pedonale per collegarlo alle Poste e Centro Medico oltre che al rifacimento del manto stradale di questa via».

Ultimata anche la nuova area parcheggio della palestra Mario Porta di via Bixio con una nuova viabilità che consentirà lo sviluppo del centro sportivo con un layout più funzionale e la tanto attesa area feste.

«Una serie di opere importanti per rendere il nostro paese più funzionale, bello e al passo con i tempi – dice il sindaco Cristiano Citterio – e che proseguirà in questi giorni con la completa asfaltatura della centrale via Matteotti a cura della società del gas metano dopo l’intervento di messa in sicurezza della linea». Intervento che si completerà con il rifacimento anche del manto stradale di via Volta, Foscolo e Patrioti interessati da analoghi lavori.

«Un piano di investimenti e messa in sicurezza che proseguirà con ulteriori interventi di manutenzione al patrimonio pubblico e andrà di pari passo con un programma di pulizie straordinario per rendere Vedano più piacevole e bella» conclude il sindaco.