Matrimonio con picchetto d’onore

Io e la mia compagna Stefania ci siamo sposati giovedì scorso, 4 luglio. È stato un matrimonio da favola con i miei colleghi della polizia locale di Ispra, Travedona monate e Vergiate oltre al mio collega di comune (Taino) Stefano: ci hanno fatto un meraviglioso picchetto d’onore. Ringrazio specialmente il collega di Castelfranco Veneto Mario che è venuto direttamente da laggiù!

La cornice di Villa Repui a Besozzo ha lasciato tutti senza fiato. Il nostro fotografo è stato l’inimitabile Raffaele Della Pace.

È stato il giorno più bello della mia vita, mia moglie era bellissima ed è stato tutto come una favola. Dopo quasi 12 anni di fidanzamento finalmente ci siamo sposati. Gli allestimenti erano a tema nautico uno più bello dell’altro. Grazie a tutti gli invitati, soprattutto a coloro che hanno affrontato un viaggio per venire al nostro matrimonio, non lo dimenticheremo mai.

Un grazie speciale a mia moglie che ha realizzato questo sogno…ti amo!

Nicholas Lopez