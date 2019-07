Mondiali di Cina, ecco la prima lista di Meo Sacchetti

Prime convocazioni mondiali per l’Italia di Meo Sacchetti che proprio a Varese – nel match dominato contro l’Ungheria a febbraio (foto in alto) – ha staccato il biglietto per la competizione iridata che si disputerà in Cina. Il commissario tecnico ha chiamato 24 giocatori, numero doppio rispetto a quello finale: la rosa di ogni squadra dovrà essere infatti di 12 elementi.

Galleria fotografica BASKET - La festa degli azzurri a Masnago 4 di 12

Poche le sorprese: ci sono i giocatori NBA (Belinelli e Gallinari, ma anche Nicolò Melli che ha firmato un biennale da 8 milioni con New Orleans) e gli altri big Datome e Hackett oltre ad Ale Gentile e Della Valle. Un solo giocatore ha vestito in passato la maglia di Varese, il fresco sposo Achille Polonara, al quale va aggiunto Brian Sacchetti che fece le giovanili in biancorosso. Due i campioni d’Italia in carica, Stefano Tonut e Paul Biligha, niente da fare invece per Andrea De Nicolao.

L’assenza forse più “interessante” (se così si può dire) è quella del giovanissimo Nico Mannion, il figlio di Pace che ha madre italiana e che ha stupito l’America durante i tornei liceali. Dentro un altro baby, Davide Moretti (figlio d’arte a sua volta, di Paolo), finalista NCAA con Texas Tech, e un po’ a sorpresa anche Amedeo Tessitori, promosso in A con Treviso.

In Cina l’Italia farà parte del Girone D insieme ad Angola, Filippine e Serbia; la competizione iridata inizierà il 31 agosto per terminare il 15 settembre, esordio azzurro proprio il 31 contro la formazione asiatica. Di seguito l’elenco dei 24 giocatori chiamati da Sacchetti in questo primo “giro” di convocazioni.