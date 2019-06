Da Caja all’Unicaja: Avramovic firma a Malaga

È stato il “principino” di Masnago nell’ultimo anno e mezzo, coronando con una serie di grandi partite un’avventura iniziata in sordina nell’estate del 2016 (complice il fiuto di Claudio Coldebella) e lasciando un grande ricordo in tutti i tifosi della Openjobmetis. Da oggi Aleksa Avramovic, approda ufficialmente nel campionato di basket più competitivo d’Europa, la Liga Acb spagnola, e lo farà con la maglia dell’Unicaja Malaga, ripercorrendo la strada intrapresa nell’estate del ’99 da un altro grande slavo (croato in quel caso) biancorosso, Veljko Mrsic.

Avramovic – 17,7 punti, 3,4 rimbalzi e 3 assist nell’ultima annata sotto la guida di Attilio Caja – è stato annunciato dal club andaluso – quinto nell’ultima regular season in ACB – che gli ha fatto firmare un contratto biennale e lo ha annunciato come un innesto di “gioventù ed energia” per una squadra che oltre al massimo torneo spagnolo dovrà affrontare una manifestazione difficile e di alto livello qual è l’Eurocup.

La guardia serba, in lizza per un posto tra i convocati per la Nazionale di Djordjevic ai Mondiali di Cina, giocherà quindi agli ordini di coach Luis Casimiro e proverà a ricalcare le orme di altri giocatori che di recente si sono distinti a Varese prima di passare in Liga ACB (o Liga Endesa, se la chiamiamo con il nome dello sponsor). Il riferimento è a Christian Eyenga, oggi al Fuenlabrada, a Stan Okoye che è stato inserito nel quintetto ideale dell’ultima stagione o – perché no – a Siim-Sander Vene che potrebbe lasciare Gran Canaria per tornare alla Openjobmetis, come spieghiamo in QUESTO articolo. E non è da escludere che sui parquet iberici “Avra” possa sfidare anche Tommy Scrubb, l’ala canadese che secondo i rumors di mercato potrebbe a sua volta accasarsi in Spagna.