Il Mongol Rally è dietro l’angolo, Sylvester Pandone si presenta ai gallaratesi

Mancano poche settimane dalla partenza del trio del team Sylvester Pandone per il Mongol Rally, la competizione che da Praga li vedrà attraversare mezza Europa ed Asia fino all’arrivo in Mongolia a bordo della loro Panda 4×4.

Così Tommaso Cattaneo, Gabriele Segrini e Davide Obetti hanno organizzato una serata di festa in centro Gallarate, mercoledì 3 luglio, in piazza Guenzati davanti al bar Chatwin dalle 18 fino a tarda serata.

I partecipanti potranno conoscere il team al completo ed il loro “toro”, festeggiare la partenza imminente ed acquistare le magliette personalizzate della squadra Sylvester Pandone. I fondi raccolti andranno in beneficenza per le associazioni Cool Earthe Ocean Clean Up.