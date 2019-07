Nel varesotto 8.000 auto elettriche e ibride

Sono quasi 8.000 le autovetture elettriche e ibride che circolano sul territorio Varesino, un numero che a giudicare dai dati rilasciati dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio, ci posiziona tra al quarto posto tra le Province più attente al tema del trasporto sostenibile. Dal 2016 il numero di questo genere di automobili in circolazione è infatti aumentato di più del 100%.

Il rapporto stilato sempre dalla Camera di Commercio tra le auto sostenibili con quelle circolanti a combustibile è di 13,4 su 1000.

Sul podio di questa classifica c’è Bologna con 11 500 auto (20,4 per mille mezzi in circolazione), poi Milano con 29 400 (16,4 per mille) e Trento che conta 9770 auto (15,8 per mille). Un trend positivo che trova conferma anche in Lombardia (da 15.115 del 2013 a 73.742 auto del 2018) e in Italia, dove è stato forte l’incremento del numero di autovetture ibride ed elettriche, salendo dalle 45.404 del 2013 alle 256.640 del 2018.

Questo incremento è dovuto anche dalle molte agevolazioni che i possessori di questi mezzi hanno, come ad esempio parcheggi gratis, sconti sui prezzi di listino o sui bolli.