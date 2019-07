“Nessun atto concreto su Malpensa”, il Comitato di Varallo sollecita gli enti piemontesi

«Nessuna valutazione del rischio, nessun atto concreto in difesa della salute». A due giorni dal trasferimento dei voli di Linate a Malpensa il Comitato dei Cittadini di Varallo Pombia torna a sollecitare gli enti (novaresi e piemontesi) perché «prendano con la massima urgenza tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute delle persone e dell’ambiente piemontesi circostanti l’aeroporto Malpensa», spiega il portavoce, l’avvocato Ferruccio Galanti.

«Ad oggi risulta infatti come nessun atto concreto e/o iniziativa in difesa della salute delle persone e dell’ambiente, sia stato posto in essere in relazione all’ormai imminente chiusura dell’aeroporto di Linate dal 27.7.2019 al 27.10.2019, con conseguente trasferimento dell’operatività sull’aeroporto di Malpensa; nessuna campagna di monitoraggio dell’inquinamento acustico ed ambientale, preventiva e/o adeguata alla situazione che ci troveremo costretti a subire in ragione del predetto trasferimento, è stata posta in essere. Nessuna valutazione preventiva del Rischio Terzi e del Rischio Aeronautico sia stata effettuata e/o conseguentemente posta in essere».

La lettera di sollecito è stata inviata ad Asl Novara, Arpa Piemonte settore Nord-Est, Direzione Ambiente della Regione, al sindaco di Varallo Pombia Alberto Pilone.