Operai folgorati in un cantiere

Una scarica potente, e alcune persone che rimangono a terra. Le prime notizie parlano di feriti in un cantiere di Cantello in via Elvezia.

Le condizioni delle persone coinvolte – inizialmente 4 secondo il 118, poi il bilancio si è aggravato e i feriti sono diventati 5 – non sarebbero gravi.

Subito i feriti sono stati raggiunti da diversi mezzi di soccorso sanitario: l’elicottero arrivato da Milano, tre ambulanza e un’automedica. Sul posto anche i carabinieri di Varese, i vigili del fuoco e personale di Ats Insubria.

Secondo quanto appreso dai vigili del fuoco di Varese, “alcuni operai che stavano posando dei pali per l’illuminazione di un posteggio di un supermercato, sono stati colpiti da una scarica elettrica. Presumibilmente nel movimentare uno dei pali, si sono avvicinati ad una linea di alta tensione (15.000V) sita nei pressi del cantiere, si è creato un arco voltaico che ha colpito cinque persone”.

Immediatamente sul posto è stata inviata una squadra con un’autopompa che ha messo in sicurezza l’area, congiuntamente il personale sanitario. I cinque operai sono stati soccorsi di cui uno trasportato in eliambulanza. Sono in corso i rilievi del caso. Sul posto vi è anche un funzionario tecnico dei vigili del fuoco che congiuntamente al personale dell’ATS (Azienda Tutela Salute) e alle forze dell’ordine sta ricostruendo l’accaduto.

Dei 5 feriti, feriti, due sono stati trasportati a Varese, uno al Sant’Anna di Como e due sempre a Como ma all’ospedale Valduce: nessuno è in pericolo di vita.