Ottocento sorrisi di stelle accendono le Ville Ponti

C’era la luna, e una tendina di stelle. E ad esser capaci di immaginare il rumore del mare, alle Ville Ponti si respirava martedì all’imbrunire quel ritmo che ha investito il finire degli anni ’80, complice la voce di Zucchero in una canzone che fa ballare e parlare d’amore.

Galleria fotografica Sorriso di Stelle 4 di 25

Perché alla fine donare è il gesto d’amore più importante che possa viversi.

Per questo alla serata di solidarietà “Sorriso di Stelle“ il conto degli ingressi si è avvicinato alle 800 persone: una chiamata alla società civile che è stata raccolta in pieno nell’iniziativa organizzata da Confcommercio insieme alla Federazione italiana pubblici esercizi, Associazione provinciale ristoratori Varese, Associazione provinciale cuochi varesini, Club di prodotto Food&Welness, Coldiretti Varese, Associazione panificatori e Pasticceri per la vita.

Il sapore del dono, insomma, che si è sublimato in undici isole del gusto – dal vegano e crudista agli alimenti vicini alla tradizione locale al dolce e alle bevande alcoliche con le proposte artigianali del territorio – che hanno entusiasmato il pubblico, portato manono nella mano da intrattenimento artistico e musicale ben oltre il livello delle aspettative.

Quest’anno i contributi raccolti verranno impiegati a sostegno dell’associazione Tincontro – Genitori per la neonatologia che si occupa dei bambini nati prematuri. In particolare il ricavato sarà destinato a realizzare una BLUD (Banca del Latte Umano Donato) all’ospedale Filippo Del Ponte di Varese.

L’associazione Tincontro Onlus – Genitori per la neonatologia nasce nel 2009 e opera a favore del reparto di neonatologia e terapia intensiva in accordo con lo staff medico sanitario diretto dal professor Massimo Agosti e attualmente si avvale di 32 volontari che assistono i genitori nei momenti difficili seguiti alla nascita di un bambino che necessita di cure mediche.

È un momento particolare, delicato, dove i genitori sono chiamati ad una grande prova, spesso costretti assieme ai loro bambini a una prolungata permanenza in ospedale.

Questi volontari, sempre sorridenti e disponibili rappresentano una risorsa indescrivibile per aiutare le famiglie in questi momenti dove una ninna nanna o una carezza fanno svoltare la giornata.

Nel corso della serata sono intervenuti i vertici di Confcommercio provinciale e diversi amministratori pubblici per ringraziare della folta partecipazione dimostrata dalla città ma anche dall’intera provincia di Varese.

La serata ha goduto del patrocinio di Camera di Commercio di Varese, Provincia di Varese, e dei Comuni di Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno e Luino.