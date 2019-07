Ozonoterapia, una delle novità del Poliambulatorio Specialistico MSB di Besnate

Il Poliambulatorio Specialistico MSB di via Matteotti 17 a Besnate, è una società senza scopo di lucro che si propone di offrire, ai soci ed ai non soci, servizi medici specialistici e servizi riabilitativi (in regime privato), punto prelievi convenzionato con l’ASST Valle Olona.

La struttura è in continua espansione, pronta a cogliere il cambiamento dei tempi, le esigenze e i bisogni di una società in continua evoluzione e proprio per questo ha recentemente introdotto tre novità.

La prima e più importante è l’introduzione dell’ozonoterapia, utile nel trattamento di protrusioni ed ernie discali che sono tra le principali cause del mal di schiena. L’ozonoterapia ha un ottimo effetto analgesico, anti infiammatorio e decontratturante che permette di ridurre l’infiammazione e il dolore. Questa terapia porta nel paziente benefici immediati e non presenta effetti collaterali e sono proprio i forti benefici che porta, che hanno spinto lo staff del Poliambulatorio MSB a implementare anche questa terapia all’interno della propria offerta.

Oltre alla ozonoterapia, sono stati introdotti appuntamenti per affrontare al meglio la terza età, attraverso la proposta di esercizi di memoria, incontri per confrontarsi su cosa significa invecchiare o incontri per parlare di demenza, capire cos’è e come prendersi cura del familiare che ne è affetto.

E infine al Poliambulatorio Specialistico MSB è possibile sottoporsi a massaggio linfodrenante, una tipologia di intervento che agisce sulla circolazione linfatica, stimolandola e riducendo o eliminando il ristagno di liquidi.

Queste sono solo le ultime novità introdotte dal Poliambulatorio Specialistico MSB, ma lo staff è già al lavoro per introdurne ancora di nuove, da aggiungere alle oltre quaranta specialità mediche già in carnet, per fornire un servizio a 360° ai propri utenti e soci.

L’offerta del Poliambulatorio Specialistico MSB è valida anche per i più piccoli, in quanto nella struttura sono presenti specialisti e attrezzature adeguate a questa delicata ed importante fase della vita, quali ad esempio ecografie neonatali (queste ultime gratuite per i bimbi dei soci).

Orari di apertura e prenotazioni

La struttura è aperta per visite e prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19:30.

È possibile prenotare direttamente presso la sede oppure telefonando ai numeri 0331 274742 o 0331 274046.