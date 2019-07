Pastasciutta antifascista al Quarto Stato

Circolo Quarto Stato, Casa del Popolo e ANPI Cardano presentano la “Pastasciutta antifascista 2019”

Una pastasciutta in ricordo dei Fratelli Cervi: libera, gratuita, resistente.

Come tutti gli anni il Circolo, la Casa del Popolo e la sezione ANPI di Cardano al Campo celebrano, a 76 anni di distanza da quella domenica del 1943, la caduta del Governo Mussolini con l’ordine del giorno ‘Grandi’.

E lo facciamo con uno stile storico, con una libera e gratuita Pastasciuttata, rinnovando così il gesto di generosità della Famiglia Cervi che, per festeggiare la caduta del Governo Mussolini e la speranza – rivelatasi poi illusoria – di una rapida conclusione della dittatura e del conflitto, portò nella piazza di Gattatico farina, formaggio e pentoloni per offrire una gigantesca pastasciuttata a tutti, ma proprio tutti. Anche a chi indossava la camicia sbagliata.

La ricetta è quella storica nata un 25 luglio di 76 anni fa, una ricetta

resistente e dotata di grande memoria:

– per ricordare “chi per il bene ha combattuto”,

– per festeggiare le libertà ottenute e da difendere,

– per pasteggiare e brindare aprendo il Circolo a tutti coloro che hanno

fame e sete così come fu aperto quel cortile di Gattatico

PASSEUR D’HUMANITE’ – COSTRUIAMO PONTI E NON MURI.

Anche quest’anno la Pastasciuttata sarà occasione per dedicare un pensiero al dramma dei migranti contrapposto all’opportunismo della politica. Come se non fosse prima di tutto una questione “umana”.

Durante la serata interverranno:

– Enrico Franzioni, presidente della cooperativa Casa del Popolo

– Paolo Biella, presidente dell’associazione Nessuno Escluso Onlus e

Scout Agesci

A seguire il Live dei SUONARE LA TERRA, balli e musica tra pizzica e folk per raccontare i suoni del nostro Mare tra le Terre, Mar

Mediterraneo. Durante la serata dedicheremo qualche minuto a ricordare le recenti scomparse di Andrea Camilleri e Francesco Saverio Borrelli

OFFERTA LIBERA

La pastasciutta è gratuita.

Se volete lasciare una libera offerta sarà devoluta a MEDITERRANEA

SAVING HUMANS

ANCHE QUEST’ANNO VOGLIAMO RIEMPIRE IL CORTILE DEL CIRCOLO DI COLORI E

GIOIA ANTIFASCISTA GRAZIE A CHI PARTECIPERA’ E DIFFONDERA’ L’INIZIATIVA!

* * *

PROGRAMMA DELLA SERATA

dalle ore 19.30 Pastasciutta Antifascista libera e gratuita

dalle ore 21.30 Interventi e musica con i SUONARE LA TERRA