Una pedalata inaugura la nuova via Lonate

Nella serata di ieri, giovedì 11 luglio si è svolta la tanto attesa inaugurazione di via Lonate. Tanti i mesi che sono stati necessari per metterla a nuovo, ma con un ottimo risultato: Più bella agli occhi, ma soprattutto più sicura, soprattutto per chi ha bisogno di marciapiede o pista ciclabile per muoversi.

Galleria fotografica L'inaugurazione di via Lonate 4 di 14

Nei pressi di Cicli Ghirardi (via Lonate 90), dove i partecipanti alla ventiquattresima edizione della Busto – Scopello, in calendario a settembre, hanno ricevuto le maglie ufficiali della manifestazione, il sindaco ha tagliato il nastro e guidato la pedalata con tutti i cittadini al seguito lungo la via rinnovata, che dal civico 90 si è diretta verso la rotonda all’altezza del cimitero per ritornare al punto di partenza dove è proseguita la serata con brindisi e stuzzichini dolci e salati. L’inaugurazione è stata organizzata in collaborazione con alcune importanti realtà ciclistiche della città, la Busto – Scopello e l’UC. Bustese Olonia che a loro volta hanno coinvolto altri appassionati delle due ruote.

Anche chi non era attrezzato di bicicletta ha potuto partecipare a questa sorta di flash mob utilizzando i mezzi del bike sharing comunale grazie al nuovo gestore del servizio che ha portato in via Lonate una decina di biciclette a disposizione gratuitamente per chiunque volesse partecipare.

I lavori per il rifacimento di via Lonate sono durati da gennaio 2018 a luglio 2019; l’investimento per la progettazione ed i lavori è stato di 3 milioni di euro, contro i 4 milioni previsti da ciò che era stato progettato anni fa senza successo; è stato impiegato più tempo rispetto a quello che era stato promesso, ma rientra tra le grandi opere realizzate dall’amministrazione di Busto, dopo trent’anni di tentativi: «Sono stati impiegati sei mesi in più rispetto a quanto promesso, ma tutti gli operatori, da chi ha fatto il bando a chi ha seguito i lavori, hanno lavorato molto bene, con coscienza e venendo incontro a tutte le esigenze, che non sono state accontentate viste tutte le polemiche, ma noi dell’amministrazione abbiamo deciso di non dare retta a queste perché se no rischiavamo di avere per altri 30 anni campagna aperta. – spiega il primo cittadino Antonelli – Ci si dimentica di com’era prima: Vera campagna, parcheggiavamo tutti sull’erba. Ora i parcheggi sono delimitati e ovviamente diminuiti, ma speriamo che il cambiamento non vi abbia danneggiato più di tanto» chiarisce il sindaco, Emanuele Antonelli, che tranquillizza i cittadini sul non aver ancora pagato l’impresa e sulle correzioni che farà fare alle imprecisioni che ha già notato.

L’assessore al marketing e ai grandi eventi, Paola Magugliani, ha tenuto a ringraziare tutti coloro che si sono occupati di questo progetto e i cittadini sempre attivi: «Ho preso questa delega solo un anno e mezzo fa, quindi ringrazio chi mi ha preceduto: l’ex assessore Alberto Riva che ha collaborato per progettare il rinnovamento della via, naturalmente l’amministrazione precedente, tutti i tecnici, l’architetto, il geometra e l’ingegnere, ma soprattutto tutti i cittadini presenti perché ogni volta che organizziamo un evento mi stupisco di come la città risponda, quindi ho capito che a Busto basta fare e la gente è contenta». Ha partecipato all’inaugurazione anche Don Sergio dedicando una preghiera e dando la sua benedizione alla via e a tutti i presenti.