Perde il controllo dell’auto: diciannovenne in ospedale

Incidente nella notte a Cunardo, quando un ragazzo di 19 anni è finito all’ospedale ferito in codice giallo dopo essere uscito di strada.

Il fatto è avvenuto attorno alle 2 in via Varesina quando per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori nella sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un autogru hanno messo in sicurezza il veicolo, collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito e recuperato il mezzo.

Sul posto ha operato un’automedica del 118 e un’ambulanza dell’Sos di Cunardo; il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Luino.

Nel momento dell’incidente il manto stradale era bagnato a causa delle abbondanti piogge cadute in nottata.